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Gaziantep'te, araç hırsızlığına 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 03.12.2018 17:07 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, 2 otomobil ve içerisindeki teypleri çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, 2 otomobil ve içerisindeki teypleri çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Gaziantep'te çalınan araçların bulunmasına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin araştırmasında son zamanlarda kentte çalınan 2 otomobilin izine ulaşıldı. Polislerin düzenlediği operasyonda çalınan 2 araç ile bu araçlardaki teyp ve hoparlörler ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı. Emniyette yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, diğer 3'üncü şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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Gaziantep'te, araç hırsızlığına 2 tutuklamaGaziantep'te, araç hırsızlığına 2 tutuklama
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