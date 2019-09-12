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Gaziantep'te, aracın çarptığı nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 21:15 | Son Güncelleme

GAZİANTEP’in Nurdağı ilçesinde, bir aracın çarptığı nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan öldü.

Gaziantep'te, aracın çarptığı nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan öldü

Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP’in Nurdağı ilçesinde, bir aracın çarptığı nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan öldü.
Nurdağı-Gaziantep karayolunun 13 kilometresi Kömürler Mahallesi’nde, yol kenarında nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan ölüsü bulundu. Sırtlanı görenlerin haber verdiği Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yapılan incelemenin ardından sırtlanı gömdü. Nesli tükenmekte olan ve korunması gereken hayvanlar kategorisinde 'kırmızı listede' yer alan çizgili sırtlana çarpan araç ve sürücüsünün belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Gaziantep'te, aracın çarptığı nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan öldüGaziantep'te, aracın çarptığı nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan öldü

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