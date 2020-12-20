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Gaziantep’te aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

20.12.2020 14:49 | Son Güncelleme:
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Gaziantep’te aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Gaziantep’te, karayolu üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışırken araç çarpması ile ağır yaralanan genç hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz Perşembe günü gece saatlerinde tarihi İpekyolu üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Halil İbrahim Yiğit’e (23) bir araç çarparak kaçtı.

Gaziantep’te, karayolu üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışırken araç çarpması ile ağır yaralanan genç hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz Perşembe günü gece saatlerinde tarihi İpekyolu üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Halil İbrahim Yiğit’e (23) bir araç çarparak kaçtı. Kazada, ağır yaralanan Yiğit, 112 tarafından kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastanede yoğun bakım ünitesine alındı. 3 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Yiğit, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden Yiğit’in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Otopsi Merkezine kaldırıldı. Polis Yiğit’e çarpıp olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

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