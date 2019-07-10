HABER

Gaziantep'te aracında uyuşturucu bulunan sürücü tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 13:44 | Son Güncelleme

Gaziantep'te aracında uyuşturucu bulunan sürücü tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te aracında uyuşturucu madde ele geçirilen sürücü tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, Gümüştekin Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 667,36 gram esrar ile 856 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü R.F.A. ile yanında bulunan M.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden R.F.A, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. Diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Başta kimse ne olduğunu anlayamıyor! Yaklaşınca...Başta kimse ne olduğunu anlayamıyor! Yaklaşınca...
Mersin Tabip Odasından ’metanol zehirlenmesi’ açıklamasıMersin Tabip Odasından ’metanol zehirlenmesi’ açıklaması
Saç ektirmek için gelen Azeriyi İstanbul'da yaşayan Azeri gasp ettiSaç ektirmek için gelen Azeriyi İstanbul'da yaşayan Azeri gasp etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arabada uyuşturucu ceza esrar polis sürücü uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Güldür Güldür'den üzen haber!

Güldür Güldür'den üzen haber!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ağır bedeller ödendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ağır bedeller ödendi

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sıcaktan bunalanlar kendileri buz gibi suya atıp köpük partisiyle eğleniyor

Sıcaktan bunalanlar kendileri buz gibi suya atıyor

Ege'nin saklı körfezi: Saros

Ege'nin saklı körfezi: Saros

Metrobüste iğrenç olay! Uyarıya rağmen devam etti

Metrobüste iğrenç olay! Uyarıya rağmen devam etti

15 Temmuz gecesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı

İşte 15 Temmuz'a ait daha önce hiç görmediğiniz görüntüler!

15 Temmuz hain darbe girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı

15 Temmuz hain darbe girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika haberi... Zırhlı birlikler davasında karar!

Son dakika haberi... Zırhlı birlikler davasında karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.