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Gaziantep'te araçlardan "multimedya" ekranı çalan zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 17:12 | Son Güncelleme

Gaziantep'te araçlardan "multimedya" ekranı çalan zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te lüks otomobillerin multimedya ekranlarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Batıkent, İbrahimli, Gazi ve Emek mahallelerinde 6 otomobilden multimedya ekranların çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alan ekipler, yaklaşık bir aylık çalışma sonucu zanlı A.İ'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

A.İ'nin daha önce de hırsızlıktan suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

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Gaziantep hırsızlık Otomobilden hırsızlık

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