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Gaziantep'te aranan kişilere operasyon 1 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 11:29 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, polisin aranan kişilere yönelik yaptığı operasyonlarda, polise ateş açarak kaçan M.H.

Gaziantep'te aranan kişilere operasyon 1 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, polisin aranan kişilere yönelik yaptığı operasyonlarda, polise ateş açarak kaçan M.H. ile bir kişiyi silahla ağır yaralayarak öldürmeye teşebbüs eden Ali K. ve uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen A.K. gözaltına alındı. Şüphelilerden Ali K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Mart günü Sanayi Mahallesi'nde polise ateş açarak kaçan şüpheli M.H. ile 10 Mart günü Eydibaba Mahallesi'nde bir kişiyi silahla ağır yaralayan Ali K. ve uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen A.K.'yı yaptığı operasyonlarla gözaltına aldı. A.K.'nın Kayaönü Mahallesi'nde ki adresinde yapılan aramada 5 tabanca, 1 şarjör, 6 mermi, 1 av tüfeği, 6 adet dolu fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ali K. 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçlaması ile çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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