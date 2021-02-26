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Gaziantep’te arazi kavgası: 8 yaralı

26.02.2021 17:38 | Son Güncelleme:
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Gaziantep’te arazi kavgası: 8 yaralı

Gaziantep’te arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 8 kişi yaralanırken, olayın ardından 6 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre Gaziantep’in Nizip ilçesi Yukarıbayındır Mahallesi Kemaliye Sokak’ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında kavga çıktı.

Gaziantep’te arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 8 kişi yaralanırken, olayın ardından 6 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Gaziantep’in Nizip ilçesi Yukarıbayındır Mahallesi Kemaliye Sokak’ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında kavga çıktı. Tarafların sopa, tekme ve yumruklarla birbirine saldırdığı kavgada 8 kişi yaralandı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından taraflar ayrılırken, ekipler bölgede geniş güvenlik tedbiri aldı. Sokağı abluka altına alan jandarma ekipleri olayla ilgili iki taraftan 6 kişiyi gözaltına aldı. Yaralılardan 6’sı olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilirken, 2’si ilçedeki hastanelere gönderildi.
Gözaltı sayısının artması beklenirken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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