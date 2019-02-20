Gaziantep'te asayiş

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yol kontrolünde durdurulan bir araçta, aralarında 17 yıl 10 ay hapis cezası bulunan bir zanlının da bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.
Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, yol kontrolünde durdurulan araçta yapılan aramada, bir inşaattan çalınan çok sayıda su tesisatı malzemesi ele geçirildi.
Araçta bulunan A.Ö, E.Ö. ve M.G. gözaltına alındı. Yapılan kimlik incelemesinde A.Ö'nün 17 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve E.Ö'nün ise asker kaçağı olduğu öğrenildi.
Öte yandan, Nizip Caddesi'nde yapılan yol uygulamasında ise durumundan şüphelenilerek durdurulmak istenen aracın sürücüsü kaçtı.
Kovalamaca sonucu durdurulan araçta, bir miktar uyuşturucu ve 2 ruhsatsız tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Araçtaki, Z.T, S.D, E.S. ve F.Y ise gözaltına alındı.
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