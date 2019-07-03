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Gaziantep'te askeri araç devrildi: 2 asker yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2019 16:55 | Son Güncelleme

 GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, askeri aracın kontrolden çıkıp, devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, uzman çavuş Ali Rıza İ.

Gaziantep'te askeri araç devrildi: 2 asker yaralı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, askeri aracın kontrolden çıkıp, devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, uzman çavuş Ali Rıza İ. ile astsubay Mustafa B. yaralandı.
Kaza, öğleden sonra, İslahiye- Hassa yolunun 7'nci kilometresindeki Ağabey mevkisinde meydana geldi. Suriye'nin Azez bölgesindeki görevden İslahiye'deki 106'ncı Topçu Alay Komutanlığı'na dönüş yapılan, 3 araçlık konvoydaki Uzman Çavuş Ali Rıza İ.'nin kullandığı askeri araç, kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada uzman çavuş Ali Rıza İ. ile yanında bulunan astsubay Mustafa B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Ali Rıza İ., ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralı askerler, sağlık görevlilerince ilk müdahale sonrası ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste yapılan ilk müdahale sonrası askerlerden Ali Rıza İ., Gaziantep Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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Gaziantep'te askeri araç devrildi: 2 asker yaralıGaziantep'te askeri araç devrildi: 2 asker yaralıGaziantep'te askeri araç devrildi: 2 asker yaralıGaziantep'te askeri araç devrildi: 2 asker yaralı

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