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Gaziantep'te askeri araç devrildi: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 11:17 | Son Güncelleme

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde, askeri aracın kontrolden çıkarak, şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 2 asker yaralandı.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde, askeri aracın kontrolden çıkarak, şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 2 asker yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, Oğuzeli'ne bağlı Karacaören Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü kent merkezinden ilçe yönüne giden askeri araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 asker, sağlık görevlilerince ambulanslarla Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma da hastaneye gelerek, yaralı askerleri ziyaret edip, sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü
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- Hastane
- Ambulansın gelişi
- Askerlerin ambulansa bindirilmesi
- Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA

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