Gaziantep'te askeri araç devrildi: 3 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te askeri aracın devrilmesi sonucu 3 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İslahiye ilçesindeki topçu ve tank birliğinden bakımı yapılmak üzere Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığına gönderilen Leopar tipi tankı taşıyan tır, Gaziantep-Kilis karayolu Zeynitli kavşağında sağ ön lastiğinin patlaması sonucu devrildi.

Kazada, devrilen tankta bulunan üç asker hafif yaralandı.

Yaralı askerler, sağlık ekiplerince Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

