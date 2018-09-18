Gaziantep'te askeri araç devrildi: 3 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te askeri aracın devrilmesi sonucu 3 asker yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İslahiye ilçesindeki topçu ve tank birliğinden bakımı yapılmak üzere Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığına gönderilen Leopar tipi tankı taşıyan tır, Gaziantep-Kilis karayolu Zeynitli kavşağında sağ ön lastiğinin patlaması sonucu devrildi.
Kazada, devrilen tankta bulunan üç asker hafif yaralandı.
Yaralı askerler, sağlık ekiplerince Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
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