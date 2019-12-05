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Gaziantep’te ayılar kış uykusunu unuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 10:02 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ikinci ve dünyanın 4’üncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’ndeki ayılar bu yıl da kış uykusuna yatmadı.Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi sakinlerinden ayılar, kış uykusunu unuttu.

Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ikinci ve dünyanın 4’üncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’ndeki ayılar bu yıl da kış uykusuna yatmadı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi sakinlerinden ayılar, kış uykusunu unuttu. Doğada 3 ile 7 aya yayılmış bir dönemi uyku halinde geçiren ayılar, hayvanat bahçesindeki konfor ve sıcaklıktan dolayı kış uykusuna yatmadı. Hayvanat bahçesi görevlileri tarafından bakımları yapılan ve kışlık öğünlerle beslenen ayılar, gün boyu oyunlar oynayarak ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor. Yaklaşık 330 türde 7 bin 500 hayvanın barındığı hayvanat bahçesindeki ayılar, dengeli beslendikleri için kış uykusuna yatmıyor.
Hayvanat bahçesindeki ayıların düzenli beslendikleri için kış uykusuna yatmadıklarını ifade eden Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, “Ayılar, doğada kış aylarında yiyecek bulamadıkları için fizyolojik, vücut bazlı faaliyetlerini azaltarak, kış uykusuna yatıyorlar. Dünya genelindeki birçok hayvanat bahçesinde olduğu gibi Gaziantep hayvanat Bahçesi’nde de kış uykusuna yatmıyorlar. Belli periyotlarla, kışlık yiyeceklerle beslediğimiz için hem ayılar hem yılanlar kış uykusuna yatmadı" diye konuştu.

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