HABER

Gaziantep'te "Baharat Çalıştayı" düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 20:42 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: - "Gastronomi, şifa ve sağlığı yerel mutfakla birleştirmemiz lazım. Zaten bütün dünya da bunun üzerine kendi kendini konumlandırıyor"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Büyükşehir Belediyesi ile Sankara Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi tarafından "Baharat Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Çetin Emeç Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen çalıştayda yaptığı konuşmada, kentte diyabet ve obezite oranının yüksek olduğunu söyledi.

Doğadaki nimetlerden doğru şekilde faydalanılması gerektiğini vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:

"Fast foodların içerisindeki maddelerin ne kadar büyük bir tehlike oluşturduğunu hepimiz biliyoruz. Bütün bilim dünyası bunları konuşuyor. Bu meseleleri toplumun gündemine alıp yoğun şekilde koruyucu, önleyici tedbirleri artırmamız gerekiyor. Gastronomiyle ilgili yaptığımız çalışmada toplumu en çok heyecanlandıran iki konu oldu. Birisi tohum bankası kuracağız, ikincisi de baharat kütüphanesi oluşturacağız. Bu kapsamda Gaziantep'te de bir merkez oluşturabiliriz."

Şahin, Sankara Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi ile bir eylem planı oluşturmak istediklerini aktararak, "Bence bugün yeni bir şeyler söylememiz gerekiyor. O yüzden gastronomi, şifa ve sağlığı yerel mutfakla birleştirmemiz lazım. Zaten bütün dünya da bunun üzerine kendi kendini konumlandırıyor. Kraliçenin pastacısı, kraliçenin alzaymır olmaması içim Antep fıstığı götürüyor. Trump susam yağı gönderiyoruz aklını başına toplasın diye. Altınımız, petrolümüz yok ama beşeri sermayemiz ve pozitif enerjimiz var." ifadelerini kullandı.

Sankara Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İhsan Kara da merkezlerinin insan sağlığı için önemli çalışmalar yaptığını anlattı.

PARTNER'Kaç sene olduğunu bilmiyorum...' O ünlüyü tanıdınız mı?'Kaç sene olduğunu bilmiyorum...' O ünlüyü tanıdınız mı?
Kimyasal sıvı içerek intihar eden gencin cesedi kadavra olarak bağışlandıKimyasal sıvı içerek intihar eden gencin cesedi kadavra olarak bağışlandı
Elazığ’da zincirleme trafik kazası:4 yaralıElazığ’da zincirleme trafik kazası:4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Baharat Çalıştayı" Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Gaziantep Prof. Dr. İhsan Kara Sankara Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi

En Çok Okunan Haberler

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç için istenen ceza belli oldu

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç için istenen ceza belli oldu

Artık kredi kartı kullanılabilecek!

Artık kredi kartı kullanılabilecek!

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Ben oturmak için seçilmedim

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Ben oturmak için seçilmedim

Adnan Oktar davasında flaş tahliye kararları!

Adnan Oktar davasında flaş tahliye kararları!

ABD Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı!

ABD Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: HDP mitingine saldırı davasında karar belli oldu

HDP mitingine saldırı davasında karar!

2020 bütçesi İBB Meclisi'nde onaylandı

İBB Meclisi'nin 2020 bütçesi onaylandı

Son dakika: Güleda Cankel'in katili Zafer Pehlivan hakkında istenen ceza belli oldu

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme!

Akşener'in '20 milletvekili isteseler veririm' ifadesine AK Partili isimden tepki!

Akşener'in '20 milletvekili isteseler veririm' ifadesine tepki!

Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus askeri gemisi Boğaz'dan geçti

'Palu Ailesi'nin damadından 3 kadın memura ölüm tehditi!

Kamuoyunda ‘Palu Ailesi’ olarak biliniyorlar! Yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.