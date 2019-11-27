Gaziantep'te baklavacılara yönelik gıda denetim yapıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce unlu malüllere yönelik gıda kontrolleri kapsamında baklavacılara denetim gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının yurt genelinde başlattığı "ürün bazlı gıda kontrolleri" kapsamında, İl Tarım Müdürlüğünden 80 gıda kontrol görevlisi, baklava üreticilerinde incelemelerde bulundu.

Denetimlere katılan Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, gazetecilere yaptığı açıklamada, pazartesi günü başlayan denetim seferberliğine devam ettiklerini söyledi.

Bugün de kentin coğrafi işaret tescilli ürününe yönelik incelemelerde bulunduklarını aktaran Karayılan, "Baklavada olmazsa olmazımız şeker ve sade yağ. Ürünlerde gerçekten şeker mi kullanıldı yoksa glikoz mu kullanıldı, aldığımız numunelerde araştırıyoruz. Yine baklavada olmazsa olmazımız Antep fıstığı. Bu konuda da numune alarak, Antep fıstığında özellikle kanserojen içeren bir maddenin olup olmadığına ilişkin analiz yapacağız." diye konuştu.

Kendilerinin hem üretici gibi hem de tüketici gibi davrandıklarını kaydeden Mehmet Karayılan, şunları söyledi: