Gaziantep’te basın açıklaması ve eylem yasağı

Gaziantep Valiliği tarafından kentte basın açıklaması ve eylemler yasaklandı.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, 23 Mayıs - 6 Haziran tarihleri arasında basın açıklaması, eylem, stant kurma, imza kampanyası, önlük ve yelek giyimi gibi toplu etkinliklerin yasaklandığını duyuruldu. Açıklamada, "Genel asayiş ve kamu düzenin korunması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/c maddesi gereğince 23 Mayıs- 06 Haziran 2019 tarihleri arasında açık alanlarda yapılacak ’açık yer toplantısı, basın açıklaması, stant kurma, imza kampanyası, bildiri dağıtma, pankart asma, çadır kurma, oturma eylemi, ayırt edici önlük ve yelek giyme’ gibi etkinlikler İl genelinde valiliğimizce yasaklanmıştır" denildi



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