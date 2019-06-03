Gaziantep’te bayram alışverişi yoğunluğu

Gaziantep’te Ramazan Bayramı dolayısıyla çarşı ve pazarlarda alışveriş yoğunluğu yaşanıyor.

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala bayram alışverişi için çarşı ve pazarlara gelenler, yoğunluk oluşturdu. Gaziantep’te bayram alışverişi denildiğinde akla ilk gelen yerlerden olan Gaziler Caddesi’nde bayram bereketi yaşanıyor. Her bütçeye göre giyeceğin bulunduğu Gaziler Caddesi’nde polis ekipleri de güvenlik önlemleri aldı. Çarşı esnafından Erol Altan Ramazan Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşandığını belirterek, “Bayram dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor ancak geçen yıllara göre talep düştü. Dolar ve altından dolayı biraz sıkıntılarımız var. Bayrama 3 günümüz kaldı. İster istemez de talep olacak ve o yüzden talepleri de karşılamaya çalışıyoruz. Fiyatlarımızı biraz uygun tutarak vatandaşlarımızın taleplerini karşılamaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.



