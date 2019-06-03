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Gaziantep'te bayram arifesinde şehitlik ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 17:25 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te Ramazan Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edilerek mezarlara karanfil bırakıldı.

Gaziantep'te bayram arifesinde şehitlik ziyareti

Mustafa KANLI- Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te Ramazan Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edilerek mezarlara karanfil bırakıldı.
Ramazan Bayramı arifesinde, Gaziantep'te, şehit ailesi ve yakınları şehitlerin mezarlarını ziyaret etti. Şehitler için dualar edildi. Çevresine Türk bayrakları asılan Asri Mezarlık içerisindeki şehitlikte tören düzenlendi. Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, belediye başkanları, askerler ile STK temsilcileri katıldı.
Kuran-ı Kerim okunup, dua edilmesinin ardından Vali Gül ile beraberindekiler şehit mezarlarına karanfil bırakıp, acısını paylaştıkları ailelerin bayramını kutladı.

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Gaziantep'te bayram arifesinde şehitlik ziyaretiGaziantep'te bayram arifesinde şehitlik ziyaretiGaziantep'te bayram arifesinde şehitlik ziyareti

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