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Gaziantep'te bayram yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 14:21 | Son Güncelleme

Tarihi mekanları ve lezzet duraklarıyla Gaziantep, bayram tatilini değerlendirmek isteyenlerin ilgi odağı oldu - Yerli ve yabancı turistler kentin yöresel lezzetlerini tadıp, Zeugma Mozaik Müzesi, Bakırcılar Çarşısı, Elmacı Pazarı, Gaziantep Kalesi ve Gaziantep Hayvanat Bahçesi gibi mekanlarını gezdi

GAZİANTEP (AA) - Tarihi mekanları ve lezzet duraklarıyla ilgi çeken Gaziantep, Ramazan Bayramı tatilini değerlendirmek isteyenlerin tercihleri arasında yer aldı.

Zeugma Mozaik Müzesi, Bakırcılar Çarşısı, Elmacı Pazarı, Gaziantep Kalesi ve Gaziantep Hayvanat Bahçesi gibi mekanlarda bayram hareketliliği yaşanıyor.

UNESCO'nun gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği Gaziantep'te restoranlar, turistlerin ilgi gösterdiği mekanların başında geliyor.

Kente gelen yerli ve yabancı turistler, yöresel lezzetleri tatma imkanı yakalarken tarihi mekanları da ziyaret ediyor.

Kocaeli'den Pervin Güzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zeugma Müzesinden çok etkilendiğini söyledi.

Tarihe meraklı olduğu için dünyada birçok yerde müze ziyaret ettiğini anlatan Güzel, "Tarih bakımından çok zenginiz. Ülke olarak müzecilikte daha çok gelişmemiz lazım. Yabancılara kesinlikle Zeugma'yı görmelerini tavsiye ederim." dedi.

Turist rehberi Güneş Hoda da GAP turu kapsamında İstanbul'dan geldiklerini belirterek, listelerinde olmamasına rağmen turistlerin ısrarı üzerine Zeugma Müzesine ziyarette bulunduklarını ifade etti.

Zeugma Müzesi'nin "efsane bir güzelliği" olduğunu söyleyen Hoda, "Turumuzdaki yabancı turistler de özellikle burayı görmek istedi. Çok beğendiler. Gaziantep'e her zaman büyük ilgi oluyor." diye konuştu.

Sinop'tan ailesiyle gelen 10 yaşındaki Defne Gül de sanatı çok sevdiği için Zeugma Mozaik Müzesini görmek istediğini kaydetti.

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