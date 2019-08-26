HABER

Gaziantep'te bekçilerin "üzüm" nöbeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 11:24 | Son Güncelleme

İslahiye'de Çiftçi Malları Koruma Birliği'ne bağlı bekçiler, hasadı devam eden üzüm bağlarında nöbetlerini sürdürüyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde üzüm bağlarında ve hasat ürünlerinin başında Çiftçi Malları Koruma Birliği bekçileri, nöbetlerini sürdürüyor.

İlçede 50 bin dekarlık arazide yer alan üzüm bağlarında başlayan hasat sürüyor. Birlik bekçilerinden oluşan 8 kişilik ekip ise hasadın yoğun olarak sürdüğü Altınüzüm, Boğaziçi ve Yeşilyurt Mahalleleri'nde herhangi bir hırsızlık veya olumsuzluk yaşanmaması için tüfeklerle nöbet tutuyor, motosikletle devriye atıyor.

Bekçiler, olumsuz veya şüpheli bir durumda ise jandarma ekiplerine bilgi veriyor.

Çiftçi Koruma Birliği Başkanı Cemal Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, üzüm hasadının başlaması ile birlikte bekçilerin de göreve koyulduğunu belirtti.

Bekçilerinin her ihbarı değerlendirdiğini ve üreticilerin ürünlerini korumak için de gece gündüz çalıştıklarını aktaran Yıldırım, hasat bitene kadar görevlerini sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Üzüm üreticisi Murat Kayatürk ise bekçiler sayesinde her sene yaşanan hırsızlıkların sona erdiğini ve rahatlıkla evlerinde dinlenebildiklerini ifade etti.

PARTNER Son trend 'pes' dedirtti! Son trend 'pes' dedirtti!
Kadın cinayetleri ve şiddete karşı 'sessiz' yürüyüşKadın cinayetleri ve şiddete karşı 'sessiz' yürüyüş
Eski sevgilisinin bıçakladığı Tuba'dan, 'video' tepkisiEski sevgilisinin bıçakladığı Tuba'dan, 'video' tepkisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bekçi Çiftçi Malları Koruma Birliği islahiye üzüm bağları

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden alındılar

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden alındılar

Canım çocuk hoşgeldin...

Canım çocuk hoşgeldin...

Dolarda gece yarısı ani değişiklik!

Dolarda gece yarısı ani değişiklik!

İki kardeş kanlar içerisinde yere yığıldı!

İki kardeş kanlar içerisinde yere yığıldı!

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulunmuştu!

Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulunmuştu!

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika İstanbul'da korkutan yangın! Hastalar tahliye edildi

İstanbul'da korkutan yangın! Hastalar tahliye edildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Bakanlık açıkladı! Etkisiz hale getirildiler

Denizli'de deprem! (Son depremler AFAD-Kandilli Rasathanesi)

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

Kütahya'da çocuk parkında şüpheli paket paniği!

Çocuk parkında şüpheli paket paniği!

İzmir'de 69 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 69 düzensiz göçmen yakalandı

İsrail uçakları Gazze'yi vurdu

İsrail uçakları Gazze'yi vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.