Gaziantep'te belediye otobüsü devrildi: 19 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesine ait otobüsün devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı.

Beykent-Narlıtepe seferini yapan Mehmet Küçükler idaresindeki 27 ADK 21 plakalı belediye otobüsü, Yavuzeli Caddesi Otogar Kavşağı'nda, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 27 S 4203 plakalı işçi servis minibüsü ile refüjdeki ağaçlara ve elektrik direğine çarparak devrildi.

Kazada yaralanan otobüsteki 19 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, otobüsün kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

