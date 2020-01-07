Gaziantep'te bıçakla gasp yapan 3 zanlı yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bıçakla gasp yaptığı gerekçesiyle aranan 3 zanlı, yeni bir gasp girişimi sırasında suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı zamanlarda meydana gelen bıçaklı gasp olaylarının zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek 3 şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler, takibe aldıkları zanlıları bir kişiyi bıçakla gasp yapmaya çalışırken yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü.

