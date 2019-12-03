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Gaziantep'te bıçaklı gasp zanlısı yaşı küçük 4 şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 14:11 | Son Güncelleme

Kentte farklı zamanlarda çok sayıda gasp olayına karıştığı belirlenen zanlıların, vatandaşları durdurma ve cep telefonlarını aldıktan sonra kaçma anı görüntülendi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te farklı zamanlarda çok sayıda bıçakla gasp yaptığı belirlenen yaşı küçük 4 zanlı, kurulan özel ekibin çalışması sonucu gözaltına alındı.

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı zamanlarda meydana gelen gasp olaylarının zanlılarını yakalamak için özel ekip kurdu.

Olayların gerçekleştiği yere yakın 264 kamera kaydını inceleyen ekipler, şüphelilerin 18 yaşından küçük M.D, U.K.S, Ç.S. ve K.Y. olduğunu belirledi.

Adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 4 zanlı, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Gasp ve Çocuk Şube Büro Amirliği ekiplerince yapılan sorguda, zanlıların kentte farklı tarihlerde çok sayıda bıçaklı gasp olayına karıştığı belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Bu arada emniyet tarafından paylaşılan görüntülerde ise zanlıların vatandaşları durdurma ve cep telefonlarını aldıktan sonra kaçma anı yer alıyor.

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