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Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 21:51 | Son Güncelleme

Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Fatih Sultan Mahallesi Hastane Caddesi'nde Suriyeli 2 grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Muhammed el Abud (18) ile Muhammed el Hıreyzeyfi (21) bıçakla yaralandı.

Nizip Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Abud müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayı duyarak hastaneye gelen Abud'un yakınları güçlükle sakinleştirildi.

Zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

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bıçaklı kavga Gaziantep Nizip

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