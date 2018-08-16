Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklanan Yaşar Karagöz (58), yaşamını yitirdi.
Olay, dün Cengiz Topel Mahallesi’nde meydana geldi. Yaşar Karagöz, evine yakın bölgede yanına gelen kimliği belirsiz kişiyle bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma sırasında bıçaklanan Karagöz, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen ambulansla Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Karagöz, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Yaşar Karagöz'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınarak toprağa verildi. Polis, kimliği açıklanmayan 1 kişi gözaltına aldı.
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