Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü.

Merkez Şehitkamil ilçesi Şoför Ali Caddesi'ndeki bir kıraathanenin önünde Murat Bodur ile C.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından kıraathanenin önünden uzaklaşan C.A. yaklaşık bir saat sonra olay yerine yeniden geldi. C.A. çıkan kavgada Murat Bodur'u bıçakla yaraladı.

Ağır yaralanan Murat Bodur yakınları tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bodur burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bodur'un cesedi, Gaziantep Adili Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

