Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi öldü.

Burak Özbay (34) ile Ömer Kanbıçak (37) arasında Bey Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kanbıçak, üzerinde taşıdığı bıçakla Özbay'ı yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Salık ekibince Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Burak Özbay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Özbay'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Olayın ardından kaçan Ömer Kanbıçak, polis ekiplerince yakalandı.

