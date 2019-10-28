HABER

Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 18:08 | Son Güncelleme

Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi öldü.

Burak Özbay (34) ile Ömer Kanbıçak (37) arasında Bey Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kanbıçak, üzerinde taşıdığı bıçakla Özbay'ı yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Salık ekibince Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Burak Özbay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Özbay'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Olayın ardından kaçan Ömer Kanbıçak, polis ekiplerince yakalandı.

PARTNERAyağınızın altı kaşınıyorsa dikkat! Ayağınızın altı kaşınıyorsa dikkat!
Oyuncuları tokatlayan antrenöre, 1035 gün hak mahrumiyetiOyuncuları tokatlayan antrenöre, 1035 gün hak mahrumiyeti
CHP PM üyesi Gökhan Günaydın, İBB şirketine başkan olduCHP PM üyesi Gökhan Günaydın, İBB şirketine başkan oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bıçaklı kavga cinayet Gaziantep

En Çok Okunan Haberler

Babası kırmızı kuşak yerine altın kemer taktı

Babası kırmızı kuşak yerine altın kemer taktı

Banka, dosya masrafı faizini de müşteriye ödeyecek

Banka, dosya masrafı faizini de müşteriye ödeyecek

Otomobilin çarptığı Ayşegül öldü, sürücü şok geçirdi

Otomobilin çarptığı Ayşegül öldü, sürücü şok geçirdi

ABD'den Suriye'de 'petrol' hamlesi

ABD'den Suriye'de 'petrol' hamlesi

Bağdadi'yi Türkiye'nin elindeki o isim yakalattı!

Bağdadi'yi Türkiye'nin elindeki o isim yakalattı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump: Bağdadi operasyonunun videolarını yayımlamayı düşünüyoruz

Trump'tan 'Bağdadi' açıklaması

Son dakika! Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

BM: Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri Bakanlarıyla Cenevre'de bir araya gelecek

BM: Türkiye, Rusya ve İran bir araya gelecek

AA, İdlib'de Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği operasyonun görgü tanıklarına ulaştı

Bağdadi operasyonunun görgü tanıkları o anları anlattı

Suudi Arabistan'da şiddetli yağışlar 7 can aldı

Suudi Arabistan'da şiddetli yağışlar 7 can aldı

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan 150 saat açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan 150 saat açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.