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Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2018 16:15 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Gaziantep'te, evinin yakınlarında, aralarındaki husumet nedeniyle tartıştığı Yaşar Karagöz'ü bıçakla öldüren M.T.

TUTUKLANDI
Gaziantep'te, evinin yakınlarında, aralarındaki husumet nedeniyle tartıştığı Yaşar Karagöz'ü bıçakla öldüren M.T. (47), emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan M.T., tutuklanarak, cezaevine konuldu. Yaşar Karagöz'ün cenazesi ise ikindi vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.

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