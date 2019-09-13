Gaziantep'te bıçaklı ve silahlı kavga

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'teki silahlı ve bıçaklı kavgada, dayı ile yeğeni ağır yaralandı.

Şahinbey ilçesi Esentepe Mahallesi'nde, Burak A. ile dayısı Orhan A, bir grupla henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine, Burak A. ve Orhan A, bıçaklı ve silahlı saldırıya uğradı.

Yaralanan dayı ile yeğeni, 112 Acil Servis ekiplerince Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

