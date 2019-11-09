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Gaziantep'te bin 200 polisle uyuşturucu operasyonu: 53 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 09:47 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te bin 200 polisle düzenlenen helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 53 kişi gözaltına alındı.

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te bin 200 polisle düzenlenen helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 53 kişi gözaltına alındı.
Kentte bin 200 polisin katılımı ile 5-8 Kasım tarihleri arasında Hacıbaba, Çağlayan, Mihthatpaşa ve Hasırcıoğlu mahallelerinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Helikopterle havadan destek verilen operasyonda, drone ve eğitimli köpekler de kullanıldı. İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'in yönettiği operasyon kapsamında 4 mahallede Narko-Terör ve Asayiş uygulaması yapıldı.
Operasyonda 55 ev, 117 umuma açık yer, 4 bin 318 araç ve 13 bin 282 şüpheli kişi arandı. Aramalarda, 3 kilo 200 gram eroin, 2 kilo esrar, 1 kilo 100 gram metamfetamin, 500 gram bonzai, 550 uyuşturucu hap, 5 hassas terazi, 2 tabanca, 2 av tüfeği ve 10 kumar makinesi ele geçirildi. Uyuşturucuya ve diğer malzemelere el koyan ekipler, 53 şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

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