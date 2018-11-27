Gaziantep'te bin çocuğa kıyafet yardımı yapıldı

GAZİANTEP (AA) - Bülbülzade Eğitim Sağlık ve Dayanışma Vakfınca, kentteki 32 okulda eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımında bulunuldu.

Öğretmenleriyle vakfın Karagöz Caddesi'ndeki şubesine gelen çocuklar, üniversite öğrencileri tarafından karşılandı.

Çocukları eğlendirmek için çabalayan üniversite öğrencileri, onlarla oyunlar oynayarak yüzlerini boyadı. Daha sonra mağazaya inen çocuklar, istedikleri kıyafetlerini almanın mutluluğunu yaşadı.

Bülbülzade Eğitim Sağlık ve Dayanışma Vakfı Başkanı Turgay Aldemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 32 okulda öğrenim gören bin çocuğa, kışlık kıyafet yardımı yaptıklarını belirtti.

Bayramlar başta olmak üzere yılın her döneminde yardım faaliyeti düzenlediklerini anlatan Aldemir, şunları söyledi:

"Özel günlerde, kış başlangıcında kıyafetleri eksik olan çocuklarımıza yardımlar yapıyoruz. Üniversite öğrencilerimiz de sosyal sorumluluk icra ediyorlar. Bugün çocuklarımızı karşıladılar, eğlendirdiler kıyafet seçmelerine yardımcı oldular. Üniversite öğrencileri için de bir fırsat. Kampüs dışına çıkarak, bu ülkenin çocukları için hizmetlerde bulunuyorlar. Toplumun tüm kesiminin olduğu bir ortam oluşuyor. Her yıl binlerce çocuğumuzu giydiriyoruz. Hayırseverlerimiz bir çocuklarına kıyafet alıyorsa bir de buradaki çocuklara alıyor. Ayrıca, üniversite öğrencilerinin yanı sıra 100 hanım kardeşimiz de anne şefkatiyle gönüllü olarak burada çalışıyor."

Yardımlar 3 Aralık'a kadar sürecek.

