HABER

Gaziantep’te bir “Ay Lav Yu” vak’ası daha

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 14:38 | Son Güncelleme

Gaziantep’te yaşayan 52 yaşındaki Mehmet Karataş, hayatı boyunca hiç kimlik çıkaramadığı için zor günler geçiriyor.

Gaziantep’te yaşayan 52 yaşındaki Mehmet Karataş, hayatı boyunca hiç kimlik çıkaramadığı için zor günler geçiriyor. Kimliği olmadığı için eşiyle resmi nikah kıyamayan Mehmet Karataş, bu nedenle 7 çocuğunu kendi nüfusuna da alamıyor.
Gaziantep’te Yeşilova Mahallesi’inde yaşayan ve hayatı boyunca hiç kimliği olmayan Mehmet Karataş, yetkililerden yardım bekliyor. Karataş’ın bu hali izlenme rekorları kıran ve "Biz varız fakat galiba da yokuz" repliğiyle meşhur olan “Ay Lav Yu” filmini bir kez daha akıllara getirdi. Yıllardır kimlik çıkarmak için girişimlerde bulunduğunu ama sonuç alamadığını söyleyen Karataş, bu nedenle hastaneye gidemediğini, bir işe giremediğini ve eşiyle resmi nikah dahi kıyamadığı için de yedi çocuğunu kendi nüfusuna alamadığını söyledi.
Daha önce birkaç kez kimlik için başvuruda bulunduğunu ama farklı sebeplerden yaptığı başvuruların reddedildiğini vurgulayan Mehmet Karataş, yetkililere çağrıda bulundu. Kimliği olmadığı için çocuklarının dayılarının üzerine kayıtlı olduğunu ve bu yüzden de tepki gördüğünü belirten Karataş, kimsenin kendisini anlamadığını vurguladı.

“Resmi nikah kıyamıyorum, çocuklarımı nüfusuma alamıyorum”
Varlığını hiçbir ortamda kanıtlayamadığını söyleyen Mehmet Karataş, “Bu yaşa kadar hiç kimliğim olmadı. Evliyim eşim ve 7 çocuğum var ama ne resmi nikah kıyabiliyorum ne de çocuklarımı kendi nüfusuma alabiliyorum. Kimliksiz işlem ve sigorta yapılamadığı için bir işe de giremiyorum, kimse beni işe almıyor. Yani mümkünse ben de herkes gibi kimliğim olsun istiyorum” dedi.

“Ne yaptıysam kimlik çıkaramadım”
Kimliğinin zamanın şartları nedeniyle babası tarafından çıkarılmadığını da aktaran Karataş, “Zamanında babam kimliğimi çıkarmamış. Babam öldükten sonra annem de çıkaramamış kimliğimi. Ondan sonra da ne yaptıysam kimliğimi çıkaramadım. Ben kimliğimi çıkarıp çocuklarımı üzerime almak istiyorum. Yani çocuklarımın dayılarının nüfusuna kayıtlı olmasını istemiyorum. Çocuklarım da bu yüzden bana kızıyorlar, ‘biz senin üzerine olmak, senin soyadını taşımak istiyoruz’ diyorlar” ifadelerini kullandı.

“Yetkililerden yardım bekliyorum”
Yetkililere seslenen ve artık sıkıntı yaşamak istemediğini aktaran Karataş, “Yıllardır bu yüzden çok sıkıntı yaşadım. Hastaneye gidip tedavi bile olamadım. Cumhurbaşkanımıza, Fatma Şahin’e, Vali beye, herkese sesleniyorum. Ben kimliğimi istiyorum. Ben kimliksiz hiçbir şey yapamıyorum. Varlığımı kanıtlayamıyorum. Bana yardım edin” diye konuştu.

PARTNERKadınların haz noktalarıKadınların haz noktaları
EÜ'de akademik yıl açılış töreniEÜ'de akademik yıl açılış töreni
1915 Çanakkale Köprüsü’nün ayakları yükseliyor1915 Çanakkale Köprüsü’nün ayakları yükseliyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Firari eski belediye başkanı Ankara'da yakalandı!

Firari eski belediye başkanı Ankara'da yakalandı!

Bomba iddia! Herkese 'kurtuldum' diyor

Bomba iddia! Herkese 'kurtuldum' diyor

Şampiyonlar Ligi'nde dev geri dönüş!

Şampiyonlar Ligi'nde dev geri dönüş!

Erdal Aksünger'den tepki çeken PYD açıklaması!

Erdal Aksünger'den tepki çeken PYD açıklaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber: 1 asker şehit

Kahreden haber: 1 asker şehit

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Ağrı'da teröristlerden roketatarlı saldırı! Yaralı askerler var

Ağrı'da teröristlerden roketatarlı saldırı! Yaralı askerler var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
HSK'da 3 isme yeni görev! İşte atanan isimler

HSK'da kritik atamalar!

Resmi Bayramlar'da yeni dönem! Yönetmelik değişti

Resmi Bayramlar Yönetmeliği'nde değişiklik

Rusya ile '150 saat' mutabakatında son dakika gelişmesi: YPG çekilmeye başladı

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Son dakika: MSB'den Barış Pınarı Harekatı sonrası yeni açıklama

MSB'den harekat sonrası yeni açıklama

İstiklal Caddesi'nde sır ölüm!

Gören polisi aradı! İstiklal Caddesi'nde ceset şoku

İstanbul Havalimanı girişinde korkutan anlar! Yangın polis aracına sıçradı

Korkutan anlar! Bir anda polis aracına sıçradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.