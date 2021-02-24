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Gaziantep’te bir depoda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı

24.02.2021 12:43 | Son Güncelleme:
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Gaziantep Küçük Sanayi Sitesinde bulunan bir tekstil firmasına ait depoda çıkan yangında dumandan etkilenen işçi hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep Küçük Sanayi Sitesinde bulunan bir tekstil firmasına ait depoda çıkan yangında dumandan etkilenen işçi hastaneye kaldırıldı. İtfaiyenin kısa sürede müdahale ettiği yangın büyümeden kontrol altına alındı.
Yangın, Şehitkamil ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi 21. numaralı sokakta bulunan bir tekstil firmasına ait depoda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tekstil firmasına ait depoda elektrik panosundaki arızadan dolayı oluşan kıvılcımlar yangına neden oldu. Dumanları fark eden çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangın esnasında içeride bulunan işçilerden M.A. dumandan etkilendi. Olay yerine 112 sağlık ekipleri, dumandan etkilenen işçiyi ilk müdahaleyi yaptıktan sonra 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırdı. M.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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