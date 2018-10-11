Gaziantep'te bir kadın tartıştığı eşini bıçakla yaraladı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde bir kadın tartıştığı eşini bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alındı.

İddiaya göre, Adem ve Gamze D. çifti arasında, Yukarıbayır Mahallesi'ndeki evlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından uyumak için yatak odasına giden Adem D, eşinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan Adem D, komşuların ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın ardından Gamze D'yi gözaltına aldı.

