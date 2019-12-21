HABER

Gaziantep’te bir kişi domuz gribi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 23:07 | Son Güncelleme

Gaziantep’te yabancı uyruklu bir kişi, domuz gribi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep’te yabancı uyruklu bir kişi, domuz gribi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. H1N1 virüsü şüphesi üzerine hastaya maskeli görevliler tarafından müdahale edildi.
Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’te yabancı uyruklu bir kadın, öksürük, burun tıkanıklığı, ağrı gibi şikayetlerle Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne müracaat etti. Kadın hastanın yapılan ilk müdahalesinde domuz gribi belirtilerine rastlandı. Görülen belirtiler üzerine ise hastane alarm durumuna geçti. Belirtilerin ardından hastane personeli maske ve eldiven kullanırken, hastalığın görüldüğü kadın ise gözlem altına alındı. Hastalığın başlangıç aşamasında olduğu belirtilirken hastalığın kaynağının tespiti için çalışma başlatıldı.

"Görevliler aniden maske takmaya başladı"
H1N1 virüsünün tespit edildiği dakikalarda hastaneye iğne vurulmaya gelen Bekir Özdemir isimli bir vatandaş ise, "Ben de hastanede içerideydim. İğne vurulmaya gelmiştim. O anlarda bir hastada domuz gribi şüphesi olduğu söylendi. Doktorlar, hemşireler birden maske takmaya başladılar. Umarım öyle bir şey yoktur ya da varsa da büyümeden gerekli önlemler alınır" diye konuştu.

Karnı burnunda olan Ashley Graham eşine çıplak poz verdiKarnı burnunda olan Ashley Graham eşine çıplak poz verdi
Epilepsi hastası Efrahim’in yürek dağlayan feryadı: "İyileşmek istiyorum"Epilepsi hastası Efrahim’in yürek dağlayan feryadı: "İyileşmek istiyorum"
Erzurum’da zincirleme trafik kazası: 1’i ağır 4 yaralıErzurum’da zincirleme trafik kazası: 1’i ağır 4 yaralı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Yerli otomobil böyle mi olacak? Sosyal medyada gündem oldu

Yerli otomobil böyle mi olacak? Sosyal medyada gündem oldu

İstanbul havalimanlarında akılalmaz olay! Polisler de...

İstanbul havalimanlarında akılalmaz olay! Polisler de...

ABD'den Libya mutabakatı açıklaması

ABD'den Libya mutabakatı açıklaması

'Giydiğime pişman oldum! Çekmiş...'

'Giydiğime pişman oldum! Çekmiş...'

Aygün'ün Yavaş'la ilgili iddiaları sonrası flaş gelişme!

Aygün'ün Yavaş'la ilgili iddiaları sonrası flaş gelişme!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Büyük ikramiye bir kişinin oldu!

Büyük ikramiye bir kişinin oldu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Maltepe'de polisi alarma geçiren olay! Otomobil kurşun yağmuruna tutuldu: 2 ağır yaralı

Otomobil kurşun yağmuruna tutuldu! Polis alarmda

21 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Ümraniye'de hareketli dakikalar: Polisle çatışan şüpheli yaralı olarak ele geçirildi

Hareketli dakikalar: Polisle çatıştı, yaralı yakalandı

Son dakika! Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Karabük Sağlık Müdürlüğü'nden 'uyuz' uyarısı! Gittikçe yayılıyor

Sağlık Müdürlüğü'nden kritik uyarı! Gittikçe yayılıyor...

Rus savaş gemisi Admiral Essen, Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus savaş gemisi Boğaz’dan geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.