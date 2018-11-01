HABER

Gaziantep'te bir terörist yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 00:48 | Son Güncelleme

Yasa dışı yollarla yurda giren teröristin Suriye'nin Tel Abyad bölgesinde "canlı bomba" eğitimi aldığı belirlendi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü YPG/PKK mensubu terörist yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Şahinbey İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'nin Tel Abyad bölgesindeki terör örgütü YPG/PKK kampında "canlı bomba" eğitimi aldığı belirlenen H.M'nin yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçtiği bilgisini aldı.

Şüphelinin saklandığı adresi tespit eden jandarma ekipleri, düzenlenen operasyonla H.M'yi gözaltına aldı.

H.M'nin Şahinbey İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

50 ilin kaderini değiştirecek proje50 ilin kaderini değiştirecek proje
Bartın'da şaşkına çeviren görüntü! Otomobil TIR'ın dorsesine uçtu!Bartın'da şaşkına çeviren görüntü! Otomobil TIR'ın dorsesine uçtu!
701 sayılı KHK kabul edildi701 sayılı KHK kabul edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
canlı bomba Gaziantep Terör örgütü YPG/PKK

En Çok Okunan Haberler

Karamollaoğlu'ndan Melih Gökçek sorusuna dikkat çeken yanıt!

Karamollaoğlu'ndan Melih Gökçek sorusuna dikkat çeken yanıt!

AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik'ten donarak şehit olan askerlerle ilgili açıklama!

AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik'ten donarak şehit olan askerlerle ilgili açıklama!

Amerika'ya yerleşen Tolga Karel ilk kez konuştu: Zor bir süreçteyim

Amerika'ya yerleşen Tolga Karel ilk kez konuştu: Zor bir süreçteyim

Nazar Nur Kaya son yolculuğuna uğurlandı! Annesini Acun Ilıcalı teselli etti

Nazar Nur Kaya son yolculuğuna uğurlandı! Annesini Acun Ilıcalı teselli etti

Suudi Arabistan veliaht prensi Selman'a sürgündeki kardeş şoku! İpi çekildi

Suudi Arabistan veliaht prensi Selman'a sürgündeki kardeş şoku! İpi çekildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resmen açıkladı: Cemal Kaşıkçı'nın cesedi...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resmen açıkladı: Cemal Kaşıkçı'nın cesedi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aydın'da inanılmaz olay! Kuzu başsız doğdu...

Aydın'da inanılmaz olay! Kuzu başsız doğdu...

Trabzon'da kız çocuğuna sokak ortasında istismarda bulunan sapık hakkında başsavcılıktan açıklama

Trabzon'da kız çocuğuna sokak ortasında istismarda bulunan sapık hakkında başsavcılıktan açıklama

Bartın'da şaşkına çeviren görüntü! Otomobil TIR'ın dorsesine uçtu!

Bartın'da şaşkına çeviren görüntü! Otomobil TIR'ın dorsesine uçtu!

701 sayılı KHK kabul edildi

701 sayılı KHK kabul edildi

Batman'da çatışma! Özel harekat polisi yaralandı

Batman'da çatışma! Özel harekat polisi yaralandı

Brunson davasında gerekçeli karar açıklandı

Brunson davasında gerekçeli karar açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.