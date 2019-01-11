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Gaziantep'te boya fabrikasında yangın (2) - YENİDEN

YAŞAM HABERLERİ  | 11.01.2019 18:12 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, boya fabrikasında çıkan yangında işyeri sahibi ile 1 işçi ağır yaralandı.

Gaziantep'te boya fabrikasında yangın (2) - YENİDEN

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, boya fabrikasında çıkan yangında işyeri sahibi ile 1 işçi ağır yaralandı. Alevlere teslim olan fabrikadaki yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saat süren müdahalesiyle söndürülebildi.
Saat 16.30 sıralarında, Sanayi Mahallesi’nde bulunan KÜSGET Sanayi Sitesindeki Durmuş Mestanoğlu'na ait boya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede 400 metre karelik fabrikanın her yerini sardı. Yangın ihbarıyla bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri yaralanan fabrika sahibi Durmuş Mestanoğlu ile Suriye uyruklu işçi Abdullah El Marto'yu ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedavisine başlanan ve vücutlarının büyük bölümünde yanıklar oluştuğu saptanan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Bu arada yangın sırasında fabrikada dumandan etkilenen 3 işçiye de hazır bekletilen ambulanslarda oksijen takviyesi yapıldı. Yangına 15 araç ile müdahale eden itfaiye erleri 2 saatlik müdahale sonrası yangını söndürdü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü fabrikadaki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

FOTOĞRAFLI

Gaziantep'te boya fabrikasında yangın (2) - YENİDENGaziantep'te boya fabrikasında yangın (2) - YENİDENGaziantep'te boya fabrikasında yangın (2) - YENİDENGaziantep'te boya fabrikasında yangın (2) - YENİDEN

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