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Gaziantep'te "bozuk gıda" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 10:00 | Son Güncelleme

İslahiye ilçesinde bir depoda pul biber ve salça yapımında kullanılmak üzere saklandığı belirlenen 25 ton çürümüş domates atığı ele geçirildi - Atıklar yakılarak imha edilirken depo sahibi hakkında yasal işlem yapıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki bir depoda pul biber ve salça yapımında kullanılmak üzere saklandığı belirlenen 25 ton çürümüş domates atığı ele geçirildi. Depo sahibi hakkında yasal işlem yapıldı.

İslahiye Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile İslahiye Belediyesi zabıta ve polis ekipleri, ihbar üzerine, Beyler Mahallesindeki bir kişiye ait depoda arama yaptı.

Ekipler, depoda, sofralık pul biber ile salça yapımında kullanılmak üzere saklanmış çuvallar içerisinde 25 ton çürümüş domates atığı buldu.

Belediyenin iş makineleri ile kamyon ve traktörlere yüklenen atık malzemeler, ilçe dışındaki katı atık tesisinde zabıta kontrolünde yakılarak imha edildi.

Depo sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

İslahiye Belediyesi Zabıta Amiri Sedat Balta, ele geçirilen atıkların tüketilmesinin sağlık açısından son derece zararlı olduğunu kaydetti.

Belediye Başkanı Kemal Vural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merdiven altı imalata asla izin vermeyeceklerini belirterek, yıllardır bunun mücadelesini verdiklerini vurguladı.

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