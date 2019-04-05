Gaziantep'te büyükşehir ve 2 ilçe başkanı mazbatalarını aldı

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)-GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Şehitkamil İlçe Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu mazbatalarını aldı. 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, yeniden göreve seçilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu bugün düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Bölge Adliye Mahkemesi 15 Temmuz konferans Salonu'nda düzenlenen törene başkanların yanı sıra AK Parti milletvekilleri Nejat Koçer, Müslüm Yüksel, Derya Bakbak, AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci ile çok sayıda partili katıldı. Törende İl ve İlçe Seçim Kurulu Başkanları, Fatma Şahin, Mehmet Tahmazoğlu ve Rıdvan Fadıloğlu'na mazbatalarını vererek tebrik etti.

