HABER

Gaziantep'te büyükşehir ve 2 ilçe başkanı mazbatalarını aldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.04.2019 16:49 | Son Güncelleme

GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Şehitkamil İlçe Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu mazbatalarını aldı.

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)-GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Şehitkamil İlçe Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu mazbatalarını aldı. 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, yeniden göreve seçilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu bugün düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Bölge Adliye Mahkemesi 15 Temmuz konferans Salonu'nda düzenlenen törene başkanların yanı sıra AK Parti milletvekilleri Nejat Koçer, Müslüm Yüksel, Derya Bakbak, AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci ile çok sayıda partili katıldı. Törende İl ve İlçe Seçim Kurulu Başkanları, Fatma Şahin, Mehmet Tahmazoğlu ve Rıdvan Fadıloğlu'na mazbatalarını vererek tebrik etti.

Erkek arkadaşını başka kadınla görünce çılgına döndü!Erkek arkadaşını başka kadınla görünce çılgına döndü!
Bolu'da CHP'li Özcan, Kuran'a el basarak yemin edip, göreve başladıBolu'da CHP'li Özcan, Kuran'a el basarak yemin edip, göreve başladı
Komünist Başkan Maçoğlu, göreve başladıKomünist Başkan Maçoğlu, göreve başladı

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı

Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı

'Büyükçekmece'de seçimler iptal edilsin' başvurusu için karar

'Büyükçekmece'de seçimler iptal edilsin' başvurusu için karar

Ehliyeti olup da araba kullanamayanlar dikkat!

Ehliyeti olup da araba kullanamayanlar dikkat!

Sevgilisiyle yakalanan Şeyma Subaşı: Yalvarırım çekmeyin

Sevgilisiyle yakalanan Şeyma Subaşı: Yalvarırım çekmeyin

YSK'dan İstanbul kararları!

YSK'dan İstanbul kararları!

Son dakika: YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni açıklama

Son dakika: YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Devlet Bahçeli'nin önerisi AK Parti'yi harekete geçirdi

Devlet Bahçeli'nin önerisi AK Parti'yi harekete geçirdi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Diğer Haberler
Devlet Bahçeli'nin 'seçim' önerisine AK Parti'den flaş yorum

Devlet Bahçeli'nin 'seçim' önerisine AK Parti'den flaş yorum

Ekrem İmamoğlu'ndan Alparslan Türkeş paylaşımı

Ekrem İmamoğlu'ndan Alparslan Türkeş paylaşımı

Devlet Bahçeli'nin önerisi AK Parti'yi harekete geçirdi

Devlet Bahçeli'nin önerisi AK Parti'yi harekete geçirdi

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası! İBB'den yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

MHP, seçimin ardından kampa giriyor

MHP, seçimin ardından kampa giriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.