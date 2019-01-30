HABER

Gaziantep’te buzlanma faciası

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 16:06 | Son Güncelleme

Gaziantep’te 2 saat içerisinde buzlanma nedeniyle meydana gelen 8 kazada 30 kişi yaralandı.Gaziantep’te 2 saat içerisinde 8 kaza meydana geldi.

Gaziantep’te 2 saat içerisinde buzlanma nedeniyle meydana gelen 8 kazada 30 kişi yaralandı.
Gaziantep’te 2 saat içerisinde 8 kaza meydana geldi. Kayan araçlardan bazıları yoldan çıktı, refüje çarptı, bazıları ise takla attı, şarampole devrildi. Kazalarda toplam 30 kişi yaralandı.

Yavuzeli’nde öğrencileri taşıyan araç takla attı
Kazalardan biri Gaziantep-Yavuzeli D-812 karayolunda meydana geldi. Kekliktepe Mahallesi’nden Yavuzeli İmam Hatip Ortaokuluna öğrenci götüren İ.K. idaresindeki 02 EH 936 plakalı araç, Yavuzeli ilçe girişine 2 kilometre kala buzlanma nedeniyle önce refüje çarptı, ardından takla attı. Yaralanan 12 öğrenci Gaziantep ve Yavuzeli’ndeki hastanelere sevk edildi.

Kilis yolunda 7 yaralı
Gaziantep-Kilis yolunda meydana gelen trafik kazasında, sürücüsü öğrenilemeyen 79 M 0103 plakalı minibüs kaygan yolda kontrolünün kaybolması sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Gaziantep’teki hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Şarampole devrilen araçtan sağ çıktı
Gaziantep Rasaf yolunda ise seyir halinde bulunan Mecit Dağdeviren idaresindeki 27 J 6816 plakalı araç, yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada araçta maddi hasar meydana gelirken sürücü Mecit Dağdeviren kazadan yara almadan kurtuldu. Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli olduğunu belirten sürücü yol kenarındaki aracını kaldırmak için saatlerce çekici bekledi.
Diğer 5 kazada yaralanan 11 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep’te buzlanma faciası

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Vatandaş isyanda! Fiyatlar 2 katına çıktı

Vatandaş isyanda! Fiyatlar 2 katına çıktı

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Yayında öyle bir şey söyledi ki! Sunucu kahkahalara boğuldu

Yayında öyle bir şey söyledi ki! Sunucu kahkahalara boğuldu

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.