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Gaziantep’te cadde ve sokaklar boş kaldı

31.01.2021 13:03 | Son Güncelleme:
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Gaziantep’te normal zamanlarda yoğunluk yaşanan pek çok cadde ve sokak, korona virüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde sessizliğe bürünürken, polis ekipleri soğuk havaya rağmen kısıtlama denetimi yaptı.İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle korona virüs salgınının yayılımını yavaşlatmak için hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Gaziantep’te kent merkezi boş kaldı.

Gaziantep’te normal zamanlarda yoğunluk yaşanan pek çok cadde ve sokak, korona virüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde sessizliğe bürünürken, polis ekipleri soğuk havaya rağmen kısıtlama denetimi yaptı.
İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle korona virüs salgınının yayılımını yavaşlatmak için hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Gaziantep’te kent merkezi boş kaldı. Normal zamanlarda yoğun ve kalabalık olan cadde ile sokaklar sessizliğiyle dikkat çekti. Gün içinde yoğun insan kalabalıklarının olduğu Demokrasi Meydanı, Yeşilsu Parkı, Kırkayak Parkı, Balıklı Meydanı ile Gaziler Caddesi kısıtlamayla sessizliğe büründü. Sessiz cadde ve sokaklarda kuş cıvıltıları yankılandı. Kentte yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği tarihi bölgelerinde de sessizlik hakim oldu.
Soğuk havaya rağmen kentin çeşitli bölgelerine kontrol noktası kuran Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kısıtlamada sokağa çıkan vatandaşları denetledi. İzin belgesi veya geçerli bir nedeni olmadan sokağa çıkanları tespit etmek için kontrol noktalarında araçları durduran ekipler vatandaşların izin belgelerini kontrol ederken izinsiz çıkan vatandaşlara idari para cezası uyguladı.

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