Gaziantep’te çakarlı araç denetimi

Gaziantep’te polis ekipleri çakar kullanan araçlara yönelik denetim yaptı. Çakar lamba kullanan bir VİP minibüs trafikten men edilirken sürücüsüne ise 2 bin TL para cezası kesildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezi, ilçeler ve şehirlerarası karayollarında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 4 bin 606 araç kontrol edildi. Denetimlerde trafik güvenliği ve diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren 1 aday sürücüye 75 ceza puanından sürücü belgesine daimi el konuldu. 17 sürücüye ve araç plakasına kırmızı ışık ihlalinden, 296 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 319 aracın tescil plakasına hatalı park etmekten, 75 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden, 55 sürücüye ve araç plakasına seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 2 sürücüye abartı egzozlu araç kullanmaktan, 20 sürücüye dış ışık donanımı bozuk veya dış ışık donanımı aykırı araç kullanmaktan, 7 sürücüye yüksek sesli müzik dinleyerek çevreyi rahatsız etmekten, 264 sürücüye diğer trafik kurallarını ihlal etmekten olmak üzere toplamda bin 59 sürücü, yolcu ve araç, plakasına işlem yapıldı. Uygulamalarda 75 araç trafikten men edilirken 4 sürücü belgesine el konuldu

Uygulamada, ekipler çakar lamba bulunan bir VİP minibüsü de durdurdu. Sürücüye 2 bin TL para cezası kesilirken, minibüs ise trafikten men edildi.

