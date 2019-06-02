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Gaziantep'te çakmak gazından zehirlenen genç öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 13:34 | Son Güncelleme

Gaziantep'te çakmak gazından zehirlenen genç öldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde çakmak gazından zehirlenen genç yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, A.S. (16), dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi'ndeki evinin yakındaki bir sokakta çakmak gazını kokladı.

Bir süre sonra rahatsızlanan A.S, sokaktan geçen vatandaşlar tarafından hareketsiz bulundu.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, A.S'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekiplerince, A.S'nin yanında boş çakmak gazı tüpü bulundu.

A.S'nin cesedi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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çakmak gazı Gaziantep Nizip zehirlenme

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