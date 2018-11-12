Gaziantep'te camiden buzdolabı hırsızlığı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde camiden buzdolabı çaldıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kıbrıs Mahallesi’ndeki Hacı Mustafa Camisi'nin imam odasında bulunan buzdolabının çalınması üzerine çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.
Zanlıların N.A. ve İ.H.K. olduğunu belirleyen ekipler, şüphelileri evlerinde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.
Başka bir adreste bulunan buzdolabı ise camiye teslim edildi.
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