HABER

Gaziantep'te çaya giren öğretmen boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 12:33 | Son Güncelleme

Gaziantep'te çaya giren öğretmen boğuldu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Araban ilçesinde çaya giren öğretmen boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Yavuzeli ilçesindeki Büyükkarakuyu İlkokulunda sınıf öğretmenliği yapan Nasip Demirel (32), piknik için Sıtma Pınar Çayı kenarına geldi.

Suya giren Demirel, bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından bulunan Demirel'in cansız bedeni sudan çıkarılarak otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
GÜNCELLEME 2 - Gaziantep'te trafik kazası: 8 ölü, 18 yaralıGÜNCELLEME 2 - Gaziantep'te trafik kazası: 8 ölü, 18 yaralı
Yeni görüntüler! FETÖ elebaşı Gülen'e şarkısını böyle dinletmişYeni görüntüler! FETÖ elebaşı Gülen'e şarkısını böyle dinletmiş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
boğulma Gaziantep öğretmen Sıtma Pınar Çayı

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan'da dolar açıklaması: Yavaş yavaş son vermek gerekiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan'da dolar açıklaması: Yavaş yavaş son vermek gerekiyor

Son dakika! Gaziantep'te trafik kazası: 8 ölü, 18 yaralı

Son dakika! Gaziantep'te trafik kazası: 8 ölü, 18 yaralı

Halkbank Genel Müdürü'nden 'ucuz döviz' açıklaması! Rakam belli oldu

Halkbank Genel Müdürü'nden 'ucuz döviz' açıklaması! Rakam belli oldu

Fenerbahçe taraftarından Ersun Yanal çağrısı

Fenerbahçe taraftarından Ersun Yanal çağrısı

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da MEB Bakanı Ziya Selçuk hakkında flaş açıklama

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da MEB Bakanı Ziya Selçuk hakkında flaş açıklama

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan'dan yeni adli yıl mesajı

Erdoğan'dan yeni adli yıl mesajı

Yeni görüntüler! FETÖ elebaşı Gülen'e şarkısını böyle dinletmiş

Yeni görüntüler! FETÖ elebaşı Gülen'e şarkısını böyle dinletmiş

Bedelli askerlikte başvuru sayısı 450 bine yaklaştı

Bedelli askerlikte başvuru sayısı 450 bine yaklaştı

Karadeniz’de balıkçıların yüzünü palamut güldürdü

Karadeniz’de balıkçıların yüzünü palamut güldürdü

Son dakika! Gaziantep'te trafik kazası: 8 ölü, 18 yaralı

Son dakika! Gaziantep'te trafik kazası: 8 ölü, 18 yaralı

Şarbon hastalığı nedir, nasıl nereden bulaşır? (Şarbon hastalığı belirtileri)

Şarbon hastalığı nedir, nasıl nereden bulaşır? (Şarbon hastalığı belirtileri)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.