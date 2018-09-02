Gaziantep'te çaya giren öğretmen boğuldu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Araban ilçesinde çaya giren öğretmen boğuldu.
Alınan bilgiye göre, Yavuzeli ilçesindeki Büyükkarakuyu İlkokulunda sınıf öğretmenliği yapan Nasip Demirel (32), piknik için Sıtma Pınar Çayı kenarına geldi.
Suya giren Demirel, bir süre sonra gözden kayboldu.
Çevredekilerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından bulunan Demirel'in cansız bedeni sudan çıkarılarak otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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