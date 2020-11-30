Gaziantep’te cenazelere katılımda 15 kişi sınırı getirildi

Gaziantep İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun cenaze törenlerine ölen kişinin birinci derece yakınlarından en fazla 15 kişinin katılması kararı uygulanmaya başlandı. Cenaze işlemlerinin yapıldığı Mezarlıklar Müdürlüğü’nde geniş güvenlik tedbirleri alınarak yoğunluk oluşmasının önüne geçildi.

Korona virüs vaka sayılarındaki artış bir türlü önlenemeyen Gaziantep’te sert tedbirler devreye sokulmaya başladı. Kentte özellikle cenazelerde yaşanan yoğun görüntüler üzerine Vali Davut Gül başkanlığındaki İl Hıfzıssıhha Kurulu harekete geçti. Kentteki tüm cenaze işlemlerinin yapıldığı Gaziantep Mezarlıklar Müdürlüğü bahçesinde oluşan ve aşırı tepkiye neden olan yoğunluğun önüne geçmek isteyen Gaziantep İl Hıfzıssıhha Kurulu, cenaze törenlerine ölen kişinin birinci derece yakınlarından en fazla 15 kişinin katılması kararı alarak ilk uygulamayı başlattı.

Bütün işlemler personel tarafından yapılıyor

Uygulama kapsamında Gaziantep Mezarlıklar Müdürlüğü bahçesinde polis, zabıta ve özel güvenlik ekiplerinin desteğiyle geniş güvenlik önlemleri alınırken, ölen kişilerin en fazla 15 yakının cenaze işlemleri için içeri girebilmesine izin veriliyor. Mezarlıklar müdürlüğü bünyesinde tüm yıkama ve kefenlenme işlemleri personeller tarafından hijyenik koşullara dikkat edilerek tamamlanan cenazeler, 15 yakının katılabildiği cenaze namazının ardından defnediliyor. Yakınlarının ise cenazeye yaklaşmasına ise izin verilmiyor.