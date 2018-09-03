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Gaziantep'te cep telefonu ve para gasbedenler yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2018 10:39 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, yolda yürüyen C.K.'nin cep telefonu ile parasını gasbeden 2 kişi, polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.  Karacaahmet Mahallesi'nde yürüyen C.K.'nin cep telefonu ile parası, yanına gelen 2 kişi tarafından gasbedildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, C.K.'nin verdiği eşkal doğrultusunda çalışma başlattı.

Gaziantep'te cep telefonu ve para gasbedenler yakalandı

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, yolda yürüyen C.K.'nin cep telefonu ile parasını gasbeden 2 kişi, polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.
Karacaahmet Mahallesi'nde yürüyen C.K.'nin cep telefonu ile parası, yanına gelen 2 kişi tarafından gasbedildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, C.K.'nin verdiği eşkal doğrultusunda çalışma başlattı. Kısa süren arama çalışması sonrası C.Ç. ve Ş.S., gasbettikleri cep telefonu ve para ile yakalandı. Gözaltına alınan 2 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Cep telefonu ve para ise C.K.'ye teslim edildi.

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