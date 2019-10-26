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Gaziantep'te cezaevi firarisi operasyonla yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 10:05 | Son Güncelleme

Gaziantep'te cezaevi firarisi operasyonla yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te cezaevi firarisi olarak aranan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "hırsızlık, uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama, basit yaralama" gibi 10 ayrı suçtan cezaevi firarisi olarak aranan A.K'nin Gaziantep'te olduğu bilgisine ulaştı.

Jandarma, firarinin yakalanması için merkez Şehitkamil ilçesi Günbulur Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda A.K'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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