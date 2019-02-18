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Gaziantep'te CHP İl Yönetimi istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.02.2019 17:11 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, geçen ay CHP İl Başkanlığı'na getirilen Melih Meriç ve yönetim kurulu üyeleri görevlerinden istifa etti.

Gaziantep'te CHP İl Yönetimi istifa etti

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, geçen ay CHP İl Başkanlığı'na getirilen Melih Meriç ve yönetim kurulu üyeleri görevlerinden istifa etti.
Bir ay önce göreve getirilen Melih Meriç ve CHP İl Yönetim Kurulu üyeleri, meclis üyelerinin belirlenmesinde yaşanan sıkıntı sonrası istifa kararı aldı. İstifasını CHP Genel Merkezi'ne ileten Melih Meriç yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Belediye meclis üyeliği listelerinin belirlenmesinde yaşanan sıkıntı sonrası, il yönetimi olarak istifa etme kararı aldık. İstifa dilekçelerimizi de genel merkeze gönderdik. Artık genel merkez, bu dilekçelerle ilgili kararını verecektir. Listelerin belirlenme sürecinde il yönetimimiz, parti tabanı ile farklı düşünce ekseninde olduğunu görmüştür. Parti tabanının yapmayı planladığımız dönüşüme uzak olduğunu fark ettik. Bunun üzerine partimize de zarar vermemek adına yönetimden çekilmeye karar verdik."

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