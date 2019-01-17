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Gaziantep'te CHP'nin yeni il başkanı göreve başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.01.2019 15:59 | Son Güncelleme

Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA CHP Genel Merkezi tarafından il başkanlığına atanan Melih Meriç, İl Başkanlığı binasında düzenlenen törenle görevi devraldı.

Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA CHP Genel Merkezi tarafından il başkanlığına atanan Melih Meriç, İl Başkanlığı binasında düzenlenen törenle görevi devraldı. Cumhuriyet Partisi Gaziantep İl Başkanlığı binasında düzenlenen devir teslim törenine CHP İl Başkanı Melih Meriç'in yanı sıra, CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, eski İl Başkanı Hayri Sucu ve partililer katıldı. Anti demokratik bir şekilde görevden alındığını öne süren eski İl Başkanı Hayri Sucu, Anti demokratik bir şekilde görevden alındım. Ben 2 defa sizlerin oylarıyla gelen bir il başkanıyım. Partime hiç ihanet etmedim. Biz atadan beri partiliyiz. Bana destek veren örgütümün ölünceye kadar emrindeyim. Yeni yönetime başarılar diliyorum ve bana verilecek tüm görevler için hazırım dedi. Hayri Sucu'ya bu güne kadar yaptığı çalışmalar için teşekkür eden Malih Meriç ise, CHP genel merkezinin kararıyla il başkanlığına atandım. Yeni yönetimimizle önümüzdeki yerel seçimlere çalışacağız diye konuştu.

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