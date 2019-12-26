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  4. Gaziantep'te çiftçilere bu yıl 7 bin ton yem dağıtıldı

Gaziantep'te çiftçilere bu yıl 7 bin ton yem dağıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 16:27 | Son Güncelleme

Gaziantep'te çiftçilere bu yıl 7 bin ton yem dağıtıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi, 2019 yılında küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiricilerine 7 bin ton yem dağıttı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kapcağız Mahallesi'nde düzenlenen yem dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, daha önce gübre, buğday, zeytin, fıstık ve arpa tohumu dağıttıklarını hatırlatarak, ellerinden geldiğince çiftçilere destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Belediye olarak üstlerine düşen görevi yapmaya gayret ettiklerini ifade eden Tahmazoğlu, "Kırsal mahallelerde kilit taşı, cami, taziye evi, park ve spor aletleri yaptık. Bunları tamamladıktan sonra çiftçimize destek vermek için gübre ve tohum dağıttık. Bu yıl 7 bin ton yem dağıtımı yaptık. Bundan sonra da çiftçilerimize desteğimiz devam edecek." dedi.

Mehmet Tahmazoğlu, çiftçilere destek kapsamında ecza dolapları, küçükbaş ve büyükbaş hayvan desteği vereceklerini, bunun yanı sıra arıcılar için de çalışma yapacaklarını bildirdi.

Şahinbey İlçe Tarım Müdürü Mustafa Güzel de yem desteğinin hayvan yetiştiricileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Yetiştiricilere kış mevsiminde verilen bu desteğin önemini vurgulayan Güzel, "Hayvancılık yapan yaklaşık 3 bin 500 aile bu yem desteğinden yararlanacak. Bunların 700 civarı küçükbaş, diğerleri büyükbaş hayvan işletmeleri. Çiftçilerim adına sonsuz saygılarımı sunuyorum." diye konuştu.

Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Türkman ise belediyenin vermiş olduğu desteğin kendilerine çok önemli katkı sağlayacağını belirtti.

İl Tarım Müdür Vekili Ali Doğan da belediyenin çiftçilere çok büyük desteklerde bulunduğunu dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
destek şahinbey belediyesi yem

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